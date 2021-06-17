 موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يعلن عن إطلاق إعداداً جديداً “للغة العربية بالصيغة المؤنثة”

موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يعلن عن إطلاق إعداداً جديداً. يسمح للمغردين باختيار للغة العربية بالصيغة المؤنثة، كلغة تتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

ومن المعروف أن اللغة العربية تحتوي على كلمات مذكرة ومؤنثة. والآن يوفر تويتر للأشخاص خياراً في تحديد كيفية مخاطبتهم. على سبيل المثال سوف تظهر كلمة “غرّدي” بدلاً من “غرّد”.

موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يضيف إعداداً جديداً للمغردات

صرحت رشا فواخيري رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر لخدمات التواصل الاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة: “أطلقنا إعداداً جديداً على منصة تويتر, يتيح استخدام

وأضافت أنه “يمكن بكل سهولة لأي امرأة تتواجد في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر، والدخول إلى قسم الإعدادات والخصوصية, بعد ذلك تحديث اللغات واختيار العربية المؤنثة للغة العرض”.

وتابعت حديثها “بعد تفعيل هذا التحديث في إعدادات تويتر ستظهر الكلمات والنصوص على موقع تويتر بالصيغة المؤنثة”.

وأشارت قائلة “هدفنا على تويتر كمنصة مفتوحة هو خدمة المحادثة العامة. ولكي يتم تحقيق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل”.

وتابعت حديثها قائلة “إن الشركة تعكف على مشروعات جديدة تهتم بطرق مخاطبة مغرديها. بالإضافة إلى تواجد خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية, يمكن للمستخدمين أن يختاروا من بينها الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها”.

واختتمت حديثها إلى أنه “من خلال هذا التحديث في إعدادات تويتر سوف نحسن الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية. علاوة على ذلك سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع جميع المستخدمين على المستجدات”.

ويُشار أن شركة موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أول موقع يُدخل خيار الصيغة العربية المؤنثة. ومن المحتمل أن تمتد المبادرة لتشمل لغات أخري.