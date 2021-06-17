رابط الشئون الصحية بالحرس الوطني للتقديم على 600 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى هنا الشروط المطلوبة

رابط الشئون الصحية من أهم كلمات البحث الآن من الشباب والفتيات السعوديون، بعد أن أعلنت وزارة الحرس الوطني اليوم عن حاجتها لشغل عدد 600 وظيفة إدارية وصحية، في عدة مدن بالمملكة للجنسين من حملة الشهادة الثانوية العامة فأعلى، وقالت أن رابط التسجيل هو رابط توظيف الشئون الصحية بالحرس الوطني، وقالت الوزارة أن الراغبين في التسجيل عليهم زيارة الموقع والإطلاع على الشروط العامة للتسجيل، وفيما يلي طريقة التسجيل والشروط العامة للتقديم، والرابط الرسمي للتسجيل على الوظائف العلن عنها اليوم الخميس 7 من شهر ذو القعدة لعام 1442 هجري.

الدخول على رابط بوابة التوظيف بالحرس الوطني.

الضغط على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية للموقع.

أختيار الوظيفة المناسبة طبقاً للشهادة العلمية.

تسجيل البيانات في الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل.

الضغط على تسجيل البيانات وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح.

بداية من اليوم الخميس 2021/06/17 الموافق 1442/11/07 هجري، ولم يتحدد موعد غلق التسجيل.

يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي. الحصول على المؤهل العلمي المناسب للوظائف، ويجب أن يكون المؤهل معتمد من وزارة التعليم في المملكة. أن يتمتع المتقدم بالياقة الصحية الجيدة، وأن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة ويجتاز الكشف الطبي من قبل اللجنة الطبية. يجب أن لا يكون الراغب في التسجيل قد تم فصله من أي مؤسسة عسكرية بسبب سوء السلوك من قبل. اجتياز كل الاختبارات والمقابلات المقررة من قبل اللجنة المكلفة بالاختيار بين المترشحين.

المدينة المنورة.

الرياض.

جدة.

الأحساء.

رفحاء.

القصيم.

عرعر.

الدمام.

نجران.

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