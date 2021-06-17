رابط منصة أنعام لتسجيل في دعم المواشي – الشروط وطريقة التقديم

منصة أنعام لتسجيل في دعم المواشي لصغار مربي المواشي ، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن منصة أنعام الإلكترونية، التي تتيح فرصة التسجيل لصغار مربي المواشي والاقتراض، وفقا لشروط تم اعتمادها من الوزارة لقبول طلب القرض وتسليمه لصغار المُربين في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه المنصة لتطوير ورفع مستوى الحياة المعيشية لأصحاب الدخل المحدود من مُربي المواشي، كما تهدف منصة أنعام إلى النهوض بالقطاع الزراعي والحيواني، لذلك ننشر لكم رابط منصة أنعام و شروط التسجيل في منصة أنعام.

منصة أنعام بلس

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة أنعام بلس لتقديم عليها إلكترونيا من صغار مربي الماشية والتسجيل فيها للحصول على الدعم المادي من خلال عملية الاقتراض، لزيادة والتوفير في الثروة الحيوانية، والارتقاء بها بواسطة برنامج تنموي داعم من برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تم إطلاقه ليتماشى مع رؤية 2030 في السعودية، لتقديم الإعانات الزراعية لمستحقيها.

رابط منصة أنعام

لتسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية لا بد من الدخول إلى منصة أنعام التابعة لوزارة البيئة و المياه الزراعة.

الدخول إلكترونيا على منصة أنعام

الضغط على برنامج دعم صغار مربي الماشية

تعبئة استمارة تقديم الطلب بإدخال كافة البيانات اللازمة

سيتم إرفاق الأوراق المطلوبة لقبول الطلب

إرسال الطلب

بعد الانتهاء من التسجيل يتم إرسال رسالة نصية على الجوال تؤكد عملية التقديم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو لديه بطاقة تنقل أن يكون مدرج من فئة صغار مربي الماشية ألا يكون لديه وظيفة في أي قطاع لم يتم توقيفه ولم يتم سجنه في أي قضية ألا يقل العمر عن 20 عام أن يكون لديه حساب بنكي باسمه توفر جميع الشروط الصحية والفنية أثناء المعاينة. ألا يكون منتسب لدى أحد دور الإيواء الحكومي.

خطوات التسجيل في منصة أنعام للحصول على الدعمشروط تقديم الاقتراض