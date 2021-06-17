فضاء الأولياء رابط استخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني متاح الآن عبر منصة tharwa.education.gov.dz

فضاء الأولياء موقع أليكتروني جديد أطلقته وزارة التربية الوطنية من أجل تقدم ونهضة عملية التعليم الحديث وتأسيس أرضية معلوماتية خاصة بالتربية الوطنية لمواكبة التطور الرقمي لتسهيل وتوفير الوقت والجهد للمعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور،خاصة هذه الحقبة الزمنية التي انتشر فيها الوباء العالمي ” فيروس كورونا” لذا كان من الضروري استخدام الوسائل ، والأساليب الحديثة لتقليل الزحام والوقاية من العدوى.

منذ إطلاق الموقع أصبح البحث عن رابط دخول فضاء الأولياء يومي ومستمر بهدف استخراج نتائج كشف نقاط التلاميذ لنهاية الفصل الثاني من العام 2021 من خلال موقع “ثقفني” سوف نتناول أهم ما يبحث عنه طلاب الابتدائي والإعدادي (المتوسط) والثانوي وأهمها كيفية استخراج كشف نقاط الترم الثاني ورابط دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ وكيفية البحث عن النتائج بالخطوات الصحيحة.

tharwa.education.gov.dz رابط فضاء أولياء التلاميذ

أكد أولياء أمور الطلاب على أن موقع فضاء الأولياء يعد من المواقع الإلكترونية التي تعمل على خدمة الطلاب ومساعدتهم في في استخراج النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو النزول من المنزل ويتم كشف نقاط الفصل الثاني عبر رابط منصة ثروة على شبكة الأنترنت.

البحث عن موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية على الإنترنت ودخول الموقع. أضغط تسجيل دخول جديد إذا كنت لم تسجل من قبل أو دخول لوكنت مسجل من قبل. تدوين البيانات المطلوبة. تدوين معلومات عن ولي الأمر. اضغط أبناء المتمدرسين وتدوين معلومات التلميذ. الموافقة على كافة الشروط. اضغط تسجيل جديد. يفعل الحساب مباشرة ويتم تسجيل الخروج ثم الدخول مرة أخري للاطلاع على النتائج بعد جائحة كورونا أما قبلها كان يُفعل من خلال ذهاب ولي الأمر إلى المدرسة للحصول على الموافقة.

كيفية استخراج كشف نقاط الترم الثاني 2010

الدخول tharwa.education.gov.dz واستخراج النتائج

للإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الأول ونتائج الفصل الثاني والفصل الثالث عليكم اتباع الخطوات :

الدخول إلى موقع فضاء أولياء الأمور

الضغط على تسجيل الدخول في حال كنت مسجل من قبل وتدوين البريد الإلكتروني والرمز السري.

الضغط على نتائج ابني ثم أيقونة الفصل.

أختار الفصل ويظهر كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ويتم طباعته.

ماذا تفعل في حال نسيان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور لدخول موقع فضاء الأولياء؟