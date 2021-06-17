رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه

رفض القضاة المسؤولون عن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، طلبا قدمه دفاعه، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة إليه.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية، بأن "محاكمة نتنياهو ستستمر بشكل طبيعي كما هو مخطط لها دون تأجيل، وأنه بحلول 20 تموز/ يوليو المقبل، سيتم نقل جميع المواد المتعلقة بقضايا نتنياهو إلى الدفاع".

وكان دفاع نتنياهو قد تقدم بطلب تأجيل جلسات النقاش إلى ما بعد "الأعياد اليهودية" في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت التحقيق مع نتنياهو، في أيلول/ ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وأوصت آنذاك بتوجيه اتهامات ضده، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.