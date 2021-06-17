الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء نزولا من 21 حالة قبل يوم.
وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 15 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج. أما الحالات الأربع التي انتقلت إليها العدوى محليا فكانت جميعها في إقليم جوانجدونج بالجنوب الشرقي.
وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 نزولا من 36 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.
وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91511 حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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