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عمر شويل - جدة عوامل اختيار أولياء الأمور للمدارس الخاصة توضحها دائرة التعليم والمعرفة، وضعت دائرة التعليم والمعرفة خمس عوامل يجب على أولياء الأمور مراعاتها عند اختيار المدرسة المراد التسجيل بها للأطفال، حيث أن هناك 18 سؤال لابد من معرفته بشأن آلية عمل المدرسة، كما أن معرفة المناهج الخاصة بالمدرسة من الخطوات الهامة بشأن اختيار المدرسة

لأن هذا المنهج يحدد مسار الطالب في جميع المراحل التعليمية القادمة وكذلك المؤهلات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى مساعدته في التخطيط لمستقبله المهني والأكاديمي، وقد تتشابه المدارس فيما بينها في الهيكل التنظيمي العام للمنهج ولكن تختلف فيما بينها في الأنشطة المدرسية وطرق التدريس.

عوامل هامة في اختيار المدارس الخاصة

نصحت دائرة التعليم والمعرفة أولياء الأمور بضرورة اختيار المنهج التعليمي الذي يعلم الطالب كيفية التخطيط للمستقبل سواء في الجامعة أو في أي مؤسسة تعليمية، حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من استكمال دراستهم في الجامعة والحصول على المؤهل المرغوب فيه، و معادلة هذه الشهادة في الدولة

أما غير المواطنين فيجب عليهم اختيار المنهج المعترف به في الدولة التي ينتمون إليها، وأضافت الدائرة أن هناك 18 سؤال لابد من طرحه على إدارة المدرسة بشأن منهج وأسلوب المدرسة في التدريس، ومزايا هذا المنهج بالمقارنة مع غيره من المناهج، والتقييم الذي حصلت عليه المدرسة من قبل برنامج ارتقاء.

أساسيات يجب معرفتها حول المدرسة

هناك بعض الأساسيات التي يجب معرفتها بعد اختيار المدرسة المقرر التسجيل فيها للطفل، وتشمل: مواعيد التسجيل، الرسوم، رسوم الكتب أو الحفلات، الأنشطة الغير صفية، القواعد الخاصة بالأطفال من ذوي الهمم، وكذلك طرق دعم الموهوبين والمتفوقين، مدى اهتمام المدرسة بانضباط الطلاب، وإجراءات انتقال الطالب من مدرسة لأخرى، طرق تطوير اللغة العربية لدى الطلاب.