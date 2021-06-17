استمرار برامج التعاون الاقتصادي بين عمان ودول الخليج العربي، عقد سمو الشيخ هيثم بن طارق سلطان عمان اجتماعه مع مجلس الوزراء الذي ناقش فيه أمور عديدة، أهمها الأوضاع الإقليمية، وقد أكد خلال البرنامج على استمرار برنامج التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، وأشار بأن موقف السلطنة ثابت دائماً بشأن إحداث تقارب بين الدول لتحقيق الأمن الاستقرار لدى الجميع، كما ناقش الاجتماع ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن العمل باعتبار ذلك أمر وطني في غاية الأهمية، ويقع في الترتيب الأول لأولويات الحكومة.

اجتماع سلطان عمان ومجلس الوزراء

ناقش اجتماع سلطان عمان مع مجلس الوزراء مواضيع هامة ومتعددة من بينها استمرار دعم الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والثناء على الدور الذي تبذله الدولة في القضاء على فيروس كورونا، واستمرار هذه الجهود خلال فترة تلقي اللقاح، وأكد على ضرورة الالتزام بإجراءات الاحتراز التي أوصت بها الجهات المختصة سواء من قبل المواطنين أو الوافدين، كما تناول خلال الاجتماع ملف تشغيل الباحثين عن العمل، وهو أمر ضروري لابد له من تكاتف جميع المؤسسات لتحقيقه.

مبادرة تشغيل 32 ألف فرصة عمل

دعا هيثم بن طارق سلطان عمان بسرعة تنفيذ المبادرة التشغيلية لتوفير ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام في القطاعات الحكومية والمدنية والعسكرية بنظام العقود المؤقتة حسب احتياج المؤسسات، وتوفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية على أن يتم الإعلان عن الضوابط والآليات من قبل وزارة العمل، كما وجه بضرورة دعم أجور العمانيين الجدد في القطاعات الخاصة ب200 ريال مع تحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لحوالي 15 ألف عامل لمدة سنتين، بالإضافة إلى صرف إعانة شهرية للعمانيين المنتهية خدماتهم بقيمة 250 ريال.