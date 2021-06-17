رابط نتائج السانكيام دور 2021 أستظهار كشوف الدرجات | موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

من أهم وأشهر كلمات البحث عند الأسر الجزائرية الآن هو رابط نتائج السانكيام دور 2021، والتي ينتظر أن ترفع عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات اليوم، بعد أن أكملت وزارة التربية الوطنية إجراءات التصحيح والتدقيق في الأوراق الامتحانية للتلاميذ جاء ذالك على لسان مدير التربية للجزائر شرق السيد نزير خنسوس، الذي صرح بأن النتيجة جاهزه للعرض على السيد محمد واجعوط وزير التربية الوطنية لاعتمادها، قبل أن يتم رفعها على المواقع الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة، وكانت الوزارة قد سخرت أكثر من 16 ألف معلم لهذه المهمة الكبيرة، التي بدأت يوم 2021/06/07 الجاري وأنجزت مهمتها على أكمل وجه.

رابط نتائج السانكيام دور 2021

كانت وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات الشأن، قد أجرت الامتحانات بداية من الأول من شهر جوان الجاري لعدد 853391 تلميذ وتلميذة، تم توزيعهم على أكثر من 14 ألف لجنة بحد أقصى 20 تلميذ باللجنة الواحدة، كي يكون هناك مسافات أمنة بين التلاميذ في ظل وباء كوفيد 19، وبعد انتهاء الامتحانات بدأت الوزارة على الفور في التصحيح من خلال تجهيز 62 مركز للتصحيح على مستوى جميع ولايات الجزائر، مجهزة ومعقمة حتى تم الانتهاء اليوم من التصحيح ورصد الدرجات.

الدخول إلي موقع onec.dz.

كتابة رقم التسجيل الموجود أسفل الاستدعاء.

تسجيل الرقم السري للتلميذ.

الضغط على أيقونة أستظهار النتيجة.

سوف تظهر تفاصيل ومعدلات النتيجة مع التمنيات بخالص النجاح والتوفيق.

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتنتائج الشهادة الابتدائية الجزائرية 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي عن رفع النتائج يوم 2021/06/18، في عموم الجزائر ومن الجائز أن تكون جاهزة وتعلن قبل هذا الموعد، ودعت الوزارة التلاميذ وأولياء أمورهم الاستعلام عن طريق المواقع الإلكترونية، وعدم الذهاب إلي مقار المؤسسات التعليمية خوفاً من العدوى بكورونا، وقالت أنها أجرت العديد من التحسينات والتحديثات على المواقع كي تستوعب الأعداد الكبيرة من التلاميذ وأولياء الأمور المتوقع دخولها على الرابط اليوم.

رابط نتائج السانكيام 2021 الرسمي

الصف الخامس الابتدائي هو أخر الصفوف في المرحلة الابتدائية والمؤهلة إلي المتوسط لذا فهي سنة هامة للتلاميذ، وتمثل نهاية مرحلة تعليمية والدخول إلي مرحلة أخرى، لذا الكشف عن الدرجات يمثل أهمية برى لدى الجميع ويمكن للتلاميذ سحب كشوف الدرجات إلكترونياً بعد مرور 3 أيام من رفع النتيجة.