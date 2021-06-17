سلفة فورية بدون كفيل في أسرع وقت بدون تحويل راتب

سلفة فورية بدون كفيل، يتمكن المواطنون السعوديون الآن من الحصول على تمويل بطرق مختلفة من خلال منصة سلفة، وتقديم قرض الدفع المسبق على الوديعة الفورية. وهو أحد القروض الشخصية التي تقدمها منصة سلفا الإلكترونية لمواطني المملكة العربية السعودية. ويمكن للعملاء الدخول إلي التطبيق. على منصة سلفة بالمملكة للحصول على تمويل عبر الإنترنت، وبعد بضع دقائق يمكن للمواطنين الحصول على السلف النقدية دون أي جهد لتوفير الراحة للمواطنين السعوديين.

حيث تعد هذه المنصة أول منصة إلكترونية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم منتجات تمويلية تنافسية لتلبية الاحتياجات المالية الملحة للأفراد دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعملاء في المملكة.

سلفة فورية بدون كفيل

الآن أصبح الحصول على سلفة فورية بدون كفيل بالمملكة يتم في غصون 15 دقيقة ويحصل العميل على الموافقة الفورية على السلفة بعد توافق جميع الشروط والمستويات المطلوبة للتقديم لدى المنصة الإلكترونية. وكذلك وفرت منصة سلفة التقديم الإلكتروني للمواطنين الراغبين في التمويل الشخصي دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك. وتعمل هذه المنصة على تمويل بدون فوائد وكذلك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

شروط الحصول على سلفة فورية بدون كفيل

تضع منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين عدة شروط يجب توافرها في المتقدم بطلب السلفة وهذه الشروط كالآتي :

أولاً، أن يكون المتقدم للطلب سعودي الجنسية

ثانياً، ان يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن أربعة ألاف ريال سعودي

ثالثًا، أن لا يقل عمر المتقدم بطلب عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً

رابعاً، يشترط أن تكون مدة الخدمة الوظيفية في القطاع الحكومي لا تقل عن ثلاثة أشهر، وللقطاع الخاص أن لا تقل عن ستة أشهر.

رابط التسجيل في منصة سلفة

يتساءل الكثيرين من المواطنين في المملكة كيف أسجل في سلفة؟ فمن خلال توافق الشروط المذكورة أعلاه يستطيع العميل الحصول على سلفة من خلال إتباع الخطوات التالية :

الولوج إلي بوابة منصة سلفة الإلكترونية

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها من ” الاسم، رقم الهوية الوطنية “

كتابة مبلغ السلفة التي تريد الحصول عليها

تحديد فترة السداد للمبلغ، ثم الضغط على تسجيل

حيث يتم إيداع المبلغ المطلوب للسلفة في حساب العميل بعد توفير جميع الإجراءات والشروط المطلوبة من المنصة.

ومن الجدير بالذكر أن منصة سلفة توفر خيارات عديدة لفترة السداد، وكذلك أقساط للقرص شهرية مجدولة، وتبدأ القروض الشخصية بمبلغ قدره 1.000 ريال سعودي وتصل إلي 5.000 ريال سعودي.