إيطاليا تسجل 1.400 إصابة جديدة بفيروس كوورونا و52 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1.400، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.248.432 حالة، بينها 101.855 نشطة.

ويأتى ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا يوم 13 يونيو 1.390 حالة، وفى 14 يونيو 907، وفى 15 يونيو 1.255.