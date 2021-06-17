جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1.400، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.248.432 حالة، بينها 101.855 نشطة.
ويأتى ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا يوم 13 يونيو 1.390 حالة، وفى 14 يونيو 907، وفى 15 يونيو 1.255.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 1.400 إصابة جديدة بفيروس كوورونا و52 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.