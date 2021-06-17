“عاجل النتيجة مرتفعة” تفعيل رابط نتائج السانكيام 2021 موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط نتائج السانكيام 2021، من أهم الأخبار التي يتم البحث عنها ومتى تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية في الجزائر، والمواقع التي سيتم رفع النتائج عليها كل هذه الأسئلة سوف نقوم بالإجابة عنها، من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز ثقفني، فبعد أن أنهت وزارة التربية الوطنية الامتحانات يوم 2021/06/07، بدأت اللجان المتخصصة على الفور عملية التدقيق والتصحيح في عملها بواسطة ما يقرب من 16 ألف معلم جهزتهم الوزارة لذالك، واليوم سوف ترفع النتيجة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، برقم التسجيل الموجود على الاستدعاء الخاص بالامتحان، وفيما يلي طريقة استخراج النتيجة إلكترونياً.

تصريح رسمي بارتفاع نتائج السانكيام هذا العام

هذا تصريح رسمي من نذير خنسوس، مدير التربية للجزائر شرق، بانتهاء عملية التصحيح في ظروف مهيئة وجيدة، وأراسل كشوف الدرجات إلي مركز إعلان النتائج “المركز الوطني للامتحانات والمسابقات” لكي ترفع للتلاميذ خلال اللحظات القادمة، وبعدها يمكن الدخول والاطلاع على معدل الدرجة ونسب النجاح العامة للتلاميذ.

نتيجة السانكيام مرتفعة تصريح رسمي

أعلن نذير خنسوس / مدير التربية للجزائر شرق أن الوزارة أنهت كل أعمال التصحيح، ولم يتبقى أي شيء يعطل رفعها على الموقع وأشار إلي أن النتيجة مرتفعة، وهو التصريح الذي أسعد كل التلاميذ وأولياء أمورهم، وقال أنه على أكثر تقدير سوف ترفع يوم السبت أو الأحد القادم، وذالك عبر المواقع الرسمية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

نتائج السانكيام 2021 وزارة التربية الوطنية

يمكن لجميع التلاميذ الذين أدوا الامتحانات والمقدر عددهم 853391 تلميذ وتلميذة، مقسمين إلي 436469 تلميذ و416922 تلميذة، الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل، والاستعلام ن كشف النقاط أو عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ بشرط أن يكون لولي الأمر حساب مفعل على الموقع، وفيما يلي طرق معرفة النتيجة.

الدخول على رابط onec.dz. تسجيل رقم التسجيل الموجود على الاستدعاء الخاص بالامتحان. كتابة الرقم السري الخاص بالتلميذ. الضغط على عرض النتائج.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتموقع فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج نتائج السانكيام

يمكن لولي التلميذ الحصول على كشف النقاط عن طريق الموقع بالدخول وأتباع الخطوات التالية.

الولوج إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

النقر على خانة كشف النقاط.

تحديد المرحلة التعليمية ” أبتدائي، متوسط، ثانوي” ثم تحديد الفصل الدراسي ” الأول، الثاني”.

تسجيل بيانات التلميذ ثم سحب كشف النقاط وطباعته.

موعد إعلان نتائج السانكيام 2021 الفصل الثاني

من المنتظر الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية يوم 2021/06/18 القادم، وهذا بعد الانتهاء من التصحيح في 62 مركز على مستوى ولايات الجزائر جميعها، والتي علنت أنها أنهت أكثر من 95% من التصحيح ولم يتبقى سوف المراجعات النهائية للتحقق من صحة الرصد للدرجات، وقالت الوزارة أن سحب كشوف النقاط سوف يكون متاح يوم 21 من الشهر الحالي، بعد 3 أيام من رفع النتائج على المواقع الرسمية.

التلاميذ على مستوى البلاد : 853391 تلميذ وتلميذة.

التلاميذ 436469 ، و416922 تلميذة.

اللجان التي أجريت عليها الامتحانات بلغ 14472 لجنة أمتحانية.

مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية على مستوى الجمهورية 62 مركز.

عدد المعلمين القائمين على عملية تصحيح الإجابات والتدقيق والمراجعة 16 أف معلم.

رابط نتائج السانكيام 2021 الشهادة الابتدائيةإعلان نتائج السانكيام الفصل الثاني 2021

أعلن عباس بختاوي المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية الجزائري، أن نتائج الشهادة الابتدائية سوف تعلن خلال ساعات، وأن موعد 20 جوان الجاري هو الموعد الرسمي من قبل الوزارة، بعد أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المرجعات النهائية، وقال للإذاعة الجزائرية أن النتيجة سوف تسعد التلاميذ وأنها مرتفعة مقارنتا بالأعوام السابقة.