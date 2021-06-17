رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي لعام 2021 لجميع محافظات مصر عبر الموقع الرسمي للوزارة https://moe.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات مصر تم اعتمادها منذ ساعات قليلة من قبل السادة المحافظين، وقد جاءت النتائج مبشرة للغاية مع ارتفاع نسب النجاح العامة هذا العام عن الأعوام السابقة، وتقوم مديرية التربية والتعليم في الوقت الراهن برفع النتائج الخاصة بالشهادة الاعدادية على البوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتائج الخاصة بهم بصورة الكترونية.نتيجة الصف الثالث الاعدادي
ومن الجدير بالذكربأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية جاءت مبشرة للغاية بعد توقف الدراسة بشكل كبير العام الماضي، حيث جاءت نسبة النجاح في الصف الثالث الاعدادي 90.4%، وبالنسبة لنتيجة الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح 96.14%.
كما اعتمد السادة المحافظين التابعين لمعظم محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة الاعدادية للمكفوفين وضعاف السمع وبلغت نسبة النجاح 100%، كما تم اعتماد نتيجة المدارس الفكرية وجاءت نسبة النجاح الخاصة بها 100%.رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021
ويمكن للطلاب التعرف على النتيجة الخاصة بهم من خلال البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم، حيث تقوم جميع المديريات التعليمية حاليا برفع النتيجة الخاصة بالطلاب على الموقع حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى النتيجة بكل سهولة.
كما أعلنت المديريات التعليمية أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من البوابة باستخدام رقم الجلوس فقط، وبالنسبة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على النتيجة من خلال البوابة يمكنهم الحصول عليها في اليوم التالي من خلال المدارس الخاصة بهم.
وسوف يتم فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوم للطلاب الراغبين في التظلم من نتيجتهم.
ونحن من خلال موقعنا هذا نتمني التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في نتيجتهم للشهادة الإعدادية والأنتقال الي الشهادة الثانوية.
وإليكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات مصر تم اعتمادها منذ ساعات قليلة من قبل السادة المحافظين، وقد جاءت النتائج مبشرة للغاية مع ارتفاع نسب النجاح العامة هذا العام عن الأعوام السابقة، وتقوم مديرية التربية والتعليم في الوقت الراهن برفع النتائج الخاصة بالشهادة الاعدادية على البوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتائج الخاصة بهم بصورة الكترونية.نتيجة الصف الثالث الاعدادي
ومن الجدير بالذكربأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية جاءت مبشرة للغاية بعد توقف الدراسة بشكل كبير العام الماضي، حيث جاءت نسبة النجاح في الصف الثالث الاعدادي 90.4%، وبالنسبة لنتيجة الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح 96.14%.
كما اعتمد السادة المحافظين التابعين لمعظم محافظات جمهورية مصر العربية نتيجة الاعدادية للمكفوفين وضعاف السمع وبلغت نسبة النجاح 100%، كما تم اعتماد نتيجة المدارس الفكرية وجاءت نسبة النجاح الخاصة بها 100%.رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021
ويمكن للطلاب التعرف على النتيجة الخاصة بهم من خلال البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم، حيث تقوم جميع المديريات التعليمية حاليا برفع النتيجة الخاصة بالطلاب على الموقع حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى النتيجة بكل سهولة.
كما أعلنت المديريات التعليمية أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من البوابة باستخدام رقم الجلوس فقط، وبالنسبة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على النتيجة من خلال البوابة يمكنهم الحصول عليها في اليوم التالي من خلال المدارس الخاصة بهم.
وسوف يتم فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوم للطلاب الراغبين في التظلم من نتيجتهم.
ونحن من خلال موقعنا هذا نتمني التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في نتيجتهم للشهادة الإعدادية والأنتقال الي الشهادة الثانوية.
وإليكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي لعام 2021 لجميع محافظات مصر عبر الموقع الرسمي للوزارة https://moe.gov.eg/ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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