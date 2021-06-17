رابط تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وكيفية التقديم

مع بداية شهر يونيو بدأ الجميع في البحث عن أهم الخطوات لتقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وخاصة بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بعد انتهاء هذا الشهر الجاري لم يتم قبول أي فرد سجل بعد انتهاء الفترة المحددة إلا وهي من 1 يونيو لعام 2021 إلى 30 يونيو 2021، كما أنها اكدت على أن التقديم يتم من خلال منصة إلكترونية واحدة تم طرحها من بصورة رسمية على موقع الوزارة.

يجب ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

يجب أن يكون الطفل وأسرته مقيمين في النطاق الجغرافي المتواجد في بطاقة ولي الأمر.

يجب ألا يسجل ولي الأمر في مدرستين في نفس الوقت.

يجب على ولي الأمر تسدد المصروفات بعد 15 يوم من اعلانه بقبول طفله.

شروط التقديم في رياض الأطفالخطوات التقديم في رياض الأطفال

بعد التحقق من توافق الشروط سابقة الذكر يمكنك التسجيل من خلال الخطوات التالية

قم بالدخول على موقع رياض الأطفال لعام 2021

قم بالضغط على الأيقونة المتواجد في اعلى الصفحة باسم بوابة مركز المعلومات.

بمجرد الضغط علية تظهر امامك صفحة خاصة بالوزارة قم بالضغط على الايقونة الخاصة خدمات ولي الأمر.

من اعلى الصفحة قم باختيار التبويب الخاص تسجيل طلبات التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال.

تظهر أمامك نافذة تطلب من تسجيل الرقم القومي الخاص بك وكلمة المرور.

يجب ألا يزيد عمر الطالب عن 6 سنوات بحلول شهر أكتوبر المقبل.

يجب أن تكون المدرسة التي تود التقديم فيها تابعة للمنطقة الجغرافية الموجودة في البطاقة الشخصية الخاصة بولي الأمر.

لابد من التقدم بصورة الكترونية ثم التوجه بعد ذلك لتقديم بصورة ورقية.

الدخول على الرابط الخاص بخدمات ولي الأمر.

قم بالضغط على الايقونة الخاصة بخدمات ولي الأمر.

قم اختيار التبويب الخاص بتسجيل للصف الأول الإبتدائي.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك وكلمة المرور إذا كنت تمتلك حساب.

اذا لم يكن لديك حساب مسبق قم باختيار القائمة الخاصة بتسجيل حساب جديد.

ثم قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول.

شروط التقديم في الصف الأول الابتدائيخطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي