الكرملين: بدء محادثات الحد من التسلح مع واشنطن خلال الأسابيع المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن "هناك تفاهم مع الولايات المتحدة بضرورة إجراء محادثات بشأن الاستقرار والحد من التسلح فى أقرب وقت ممكن".

وأضاف بيسكوف، أن السفير الروسى سيعود إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين، والأمريكى جو بايدن، اتفقا فى قمة جنيف التى عقدت أمس الأربعاء، على الشروع فى حوار ثنائى متكامل حول الاستقرار الاستراتيجى لوضع الأساس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح والحد من المخاطر.