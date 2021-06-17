تعطل المواقع الإلكترونية لشركات طيران أمريكية وبنوك أسترالية

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع روسيا اليوم، ألغت "ساوث ويست" ما يقرب من 300 رحلة، وأجلت أكثر من 500 رحلة بعد أن اضطرت إلى وقف العمليات مؤقتا بسبب خلل تقنى.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن شركة "ساوث ويست إيرلاينز" أوقفت رحلاتها الجوية بسبب مشكلة فى نظام الحجز لديها.

وأضافت الهيئة المنظمة على "تويتر"، "أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية وقفا مؤقتا على مستوى البلاد بناء على طلب ساوث ويست إيرلاينز، بينما عملت الشركة على حل مشكلة تتعلق بالحجز فى الكمبيوتر".

وفى سياق متصل، أعلنت المصارف الأسترالية الكبرى فى وقت سابق اليوم، عن انقطاعات تؤثر على خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها ومواقعها على الإنترنت، مؤكدة أنها تحاول تحديد السبب فى أسرع وقت ممكن.

قال "كومونولث بنك" أكبر مصرف أسترالى، "تبين لنا أن بعض عملائنا يواجهون حاليا مشاكل فى الوصول إلى خدماتنا".

وأضاف أن هذه المشكلة تطال الكثير من المؤسسات بما فى ذلك العديد من المصارف الكبيرة.