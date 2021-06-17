الرئاسة اللبنانية ترد على بيان نبيه برى

جدة - نرمين السيد - وأضاف المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية فى بيان الرد، أنه "من المؤسف حقا أن يتحدث الرئيس برى عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد فى الحكومة مبررا ذلك بعدم مشاركته فى التصويت، وكأن البيان الصادر عن الرئيس برى أراد أن يؤكد ما بات مؤكدا بأن الهدف الحقيقى للحملات التى يتعرض لها رئيس الجمهورية هو تعطيل دوره فى تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، وإقصائه عن تحمل المسؤوليات التى ألقاها الدستور على عاتقه".

وأكد أن "رئيس الجمهورية لم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك، ورئيس الجمهورية عمل جاهدا على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى إيجابا مع مسعى الرئيس برى وطالب مرارا الرئيس المكلف بأن يقدم تشكيلة تتمتع بالميثاقية وتحصن الشراكة وتؤمن ثقة مجلس النواب".

وقال إن "رئيس الجمهورية الذى يعيش معاناة الشعب، حريص على إنشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة إنقاذية قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية والحياتية التى باتت تشكل خطراً على حياة اللبنانيين وعيشهم".

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، كان قد اتهم الرئاسة بتعطيل مبادرته لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة، قائلا إن "رئاسة الجمهورية تقول بصراحة إنها لا تريد سعد الحريرى رئيسا للحكومة".