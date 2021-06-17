“بالموبايل” رابط استخراج نتائج السانكيام onec.dz بالرقم السري الفصل الدراسي الثاني

رابط نتائج السانكيام onec.dz التي تقوم وزارة التربية الوطنية والتكوين بالإعلان عنها واستظهارها بالتوقيت الخاص للإعلان عن نتائج الطلاب في الصف الخامس الابتدائي، حيث أعلن المتحدث باسم الوزارة الانتهاء التام من أعمال تصحيح إجابات الطلاب ورفع النتائج ليتم اعتمادها من السيد وزير التعليم ويتم الإعلان عنها بالوقت الذي تقرر إظهارها فيه.

إعلان نتائج الطلاب الامتحانية

وقد قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين بنشر خريطة زمنية لنشر نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، حيث قامت بالإعلان عن كشوف نقاط الطلاب بقضاء ولي الأمر في 16 يونيو 2021 وأيضا نتائج السانكيام والسيزيام التي من المقرر لها أن يتم إظهارها ابتداء من 17 وحتى 20 يونيو 2021، يليها نتائج البيام وهي المرحلة الإعدادية التي تبدأ من 22 يونيو ثم نتائج البكالوريا التي من المقرر لها أن تكون 25 يونيو 2021، وقد يتم الإعلان عن النتائج قبل الموعد بيوم أو يومين بما يرفع بحث الطلاب اليومي على أخبار موقع وزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين

تهتم الوزارة بكل ما يخص التعليم في دولة الجزائر، وقد تم الانتقال إلى التعليم الرقمي في 2020 و2021، حيث أصبح لزاما على الوزارة أن يتم الانتقال للتعليم الرقمي واتباع التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وتم تفعيل روابط استخراج نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية مع نشر خريطة زمنية لنشر تلك النتائج.

يقوم الطالب بالدخول على رابط النتائج الرسمي وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يتم كتابة رقم التسجيل، وهو الرقم الذي حصل عليه الطالب في بداية العام. يبدأ إدخال الرقم السري، مكون من أربعة أرقام ويكون موجود أسفل صفحة استدعاء الطالب. يقوم الطالب بالإجابة على السؤال للتأكد أن المستخدم ليس روبوت. يتم اختيار “استظهار النتيجة”.

خطوات الاستعلام عن رابط نتائج السانكيام onec.dz

وتقوم وزارة التربية والتكوين بالاهتمام الأكبر بالطلاب في ظل قيادة الوزارة الجديدة، حيث اصبح الاهتمام أكبر بالمنصات التعليمية الرقمية وتوفير النت المناسب لهان وأيضا الاهتمام بالمعلم الذي ينعكس الاهتمام به بالإيجاب على أداء الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وأيضا الاهتمام بالإجراءات الوقائية في لجان الاختبارات وخاصة لطلاب مرحلة البكالوريا 2021 الذين أدوا الاختبارات ورقيا.