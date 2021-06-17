كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 الآن وزارة التربية الوطنية tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني من أهم المواضيع التي أصبحت تشغل عقول أولياء الأمور اليوم، فمع أقتراب إعلان كشف النقاط وذلك يوم 20 جوان الجاري تزداد عمليات البحث والتسجيل عبر موقع وزارة التربية الوطنية موقع نقاط أولياء التلاميذ، لذلك سنوضح لكم الآن خطوات الإطلاع على كشف النقاط وأستخراج النتيجة وأيضاً التسجيل عبر الموقع وممزات موقع أولياء التلاميذ.

فضاء أولياء التلاميذ الجزائر tharwa.education.gov.dz

خططت وزارة التربية الوطنية في الجزائر موقع إلكتروني أطلقت عليه موقع ثروة فضاء أولياء التلاميذ، تهدف من خلاله لتقريب المسافات بين الطالب والمعلم واتباع خطة التعليم عن بعد والتعليم الرقمي، خاصة بعد أنتشار فيروس كورونا حول العالم والأثار السلبية التي تسبب فيها.

الموقع يعمل كحلقة وصل بين الطالب والمعلم.

أتباع خطة التعليم عن بعد والتعليم الرقمي.

أتاحة الفرصة لتعرف على كشف النقاط دون الحاجة لذهاب للمدرسة.

توفير خدمة الحصول على كشوف النقاط من خلال رسالة نصية على الجوال.

سهولة أستخدام الموقع على الطالب وولي الأمر.

مميزات فضاء أولياء التلاميذطريقة التسجيل الجديد على موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

لتسجيل على الموقع أتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

الضغط على تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة أمامك من كلمة المرور واسم المستخدم.

تسجيل بيانات ولي الأمر.

الضغط على نتائج أبنائي.

اختيار الفصل الدراسي لأستخراج كشف النقاط.

طريقة استخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021

يستطيع ولي الأمر استخراج كشف نقاط التلميذ وذلك عند إعلان الوزارة إتاحة النتيجة عبر الموقع، ومن المتوقع إعلانها يوم 20 جوان الجاري، ويمكن الإطلاع على كشف النقاط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ.

الضغط على تسجيل الدخول.

إدخال كلمة المرور وأسم المستخدم.

الضغط على النتائج.

الجدير بالذكر أيضاً أن فضاء أولياء التلاميذ يتوفر عليه نتائج جميع المراحل التعليمية المختلفة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وستقوم الوزارة بإعلان النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح وحصر الدرجات.. انتظرونا مع إعلان نتائج المرحلة الابتدائية خلال ساعات .. نتمني لجميع الطلبة والطالبات النجاح الدائم والتوفيق، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الآن.