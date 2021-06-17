إنهاء مشكلة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا التي كانت تقابل الكثير عند استخدام تطبيق توكلنا لكونه اهم تطبيقات التعاون بين وزارة الصحة وزارة الداخلية خلال فترات العزل المنزلي، كما أن يعد تطبيق توكلنا هو تطبيق محمول وبرنامج كمبيوتر مصمم ليعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة،كما يقوم تطبيق توكلنا على استعراض تصاريح العمل بشكل إلكتروني لتسهيل الكثير من الخدمات للمواطن السعودي اوقات حظر التجوال من تصريح طبي طارئ أو تصريح طالب أو طلب تصاريح الخروج وغيرها من خدمات التطبيق المهمة.



إنهاء مشكلة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا

يعمل تطبيق توكلنا على تطوير وتجديد التطبيق وحل أي مشكلة تواجه المستخدمين، وقد جدد تطبيق توكلنا التأكيد على ضرورة التسجيل في أبشر قبل التسجيل في التطبيق لإضافة الأبناء وربط بياناتهم في المنصة التعليمية، وجاء رد التطبيق على سؤال احد المواطنين المستخدمين هل يمكنني تسجيل التابعين بتطبيق توكلنا بنفس رقم جوال الأب حيث لا يقبل ذلك وما هو المطلوب لتسجيل الأطفال دون 11 سنة يكون علية تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر ولذلك لمن ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين أو المقيمين من خلال تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بتوكلنا.

تفعيل الرقم من خلال منصة أبشر الإلكترونية. ثم النقر على أبشر للأفراد إدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر. الضغط على تسجيل الدخول . النقر على خدماتي. يتم الضغط على تعريف رقم الجوال كتابة رقم الهاتف الذي ترغب في تعريفه على المنصة وصول على الهاتف رسالة نصية بها رمز التحقق.

بعد ذك إدخال الرمز واستكمل خطوات تفعيل الرقم.

تسجيل دخول توكلنا من حساب ولي الأمر. الضغط على خانه حسابي. انقر على أيقونة الأفراد والمكفولين. اختيار إضافة الأبناء.

القيام بتحميل تطبيق توكلنا أو تحديث التطبيق إذا كان محملًا سابقا. الدخول إلى بيانات المنصة في حسابي. ظهور في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين. اختيار اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له. ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر. أنه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم. تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

الدخول عل إلى الموقع الرسمي لتوكلنا. إدخال الهوية الوطنية أو هوية مقيم. إدخال الرمز التأكيدي. ثم إرسال كود على الهاتف الجوال قم بإدخاله. الانتقال إلى بيانات مدرستي. ظهور صفحة فيها الأبناء المسجلون في المنصة. يتم إدخال اسم المستخدم الخاص بالطالب المراد الحصول على كلمة السر الخاصة به. يتم إرسال كلمة المرور إلى الهاتف الجوال.