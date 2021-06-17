وفق القرارات الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت برئاسة الشيخ سلمان الحمود ، فيما يعني بعودة العمالة المنزلية من الخارج ، فقد وضعت بعض الإجراءات خاصة بنظام الحجر الإلزامي لمدة الأسبوعين تماشياً مع الاحترازات الصحية بدولة الكويت ، وقد وضعت إدارة الطيران المدني خطة منقسمة إلي قسمين ، الأول فيما يخص السفر وإجراءاته بداية من دخول الكفيل علي منصة بالسلامة الإلكترونية وتسجيل بيانات طلب عودة العمالة المنزلية من الخارج إلي الكويت ، انتهاءً إلي إنهاء العامل إجراءات الخروج من المطار بالكويت ، والقسم الثاني يتعلق بالأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات المطلوبة من لحظة خروج العامل من المطار وانتقاله إلي سكن الحجر الصحي وكافة الخدمات الخاصة بالمواصلات والتغذية والرعاية الصحية وفق تعليمات وزارة الصحة الكويتية ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم طريقة التسجيل في منصة بالسلامة لاستقبال العمالة في الكويت ، ويمكنكم التعرف علي اشتراطات السفر إلي الكويت في ظل كورونا والفئات المستثناة من الحجر.

طريقة التسجيل في منصة بالسلامة لاستقبال العمالة في الكويت

يجب علي كافة مواطني الكويت ممن لديهم عمالة منزلية ، التسجيل في منصة بالسلامة لتسجيل العمالة المنزلية عن طريق الخطوات التالية :

أولاً يقوم الكفيل بالدخول مباشرة إلى منصة بالسلامة.

ثانياً النقر على أيقونة هيا بنا ثم اختيار إنشاء حساب.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة سر.

أو تحديد طريقة التسجيل من خلال حساب جوجل أو حساب فيسبوك أو أوفيس 365.

اختيار شخصيتك (كفيل، عامل، وكالة سفر).

كتابة الاسم وكتابة رقم الجوال التابع لك وإدخال الهوية.

ثم إضافة العنوان والموافقة على سياسة الخصوصية.

بعد ذلك تؤكد أن عمرك أكبر من سن 18 سنه.

الضغط على زر متابعة.

بعدها على الكفيل تسجيل بيانات العمالة المنزلية الخاصة به.

أخيراً يقوم الكفيل بالنقر على أيقونة حفظ وإرسال.

مميزات التسجيل في بالسلامة

يقدم تطبيق بالسلامة للمتعاملين عليه مجموعة من المميزات ، تلك مثل التي يقدمها تطبيق شلونك للمسافرين للكويت كالآتي :

تسهيل إجراءات وتدابير المعاملات في المطار وتوصيل العمالة إلى مكان إقامتهم بالحجر.

تطبيق بند الأسبوعين من الحجز إلزامي داخل دولة الكويت مع متابعتها من خلال التطبيق.

تتبع رحلة العامل المنزلي إلى الكويت عن طريق المنصة الإلكترونية عن بعد.

واجهة مستخدم سهلة التعامل من أي جوال ببساطة.

تطبيق يدعم اللغتين العربية والانجليزية.

دعم فني وقائمة من الأسئلة الشائعة لمستخدمي التطبيق.

ويمكن للمسافرين للكويت الاطلاع علي قائمة بأسماء الدول الممنوعة من السفر للكويت.