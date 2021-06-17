ترامب مهاجمًا قمة «بايدن - بوتين» : لم نحصل منها على شىء

جدة - نرمين السيد - وأضاف ترامب فى تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عقب انتهاء القمة: "أنه يوم عظيم لروسيا، لكننا لم نحصل على شئ، لقد منحنا روسيا منصة كبيرة للغاية، ولم نحصل على شئ. لقد تخلينا على شئ قيّم بشكل لا يصدق. لقد أوقفت خط إمداد نورد ستريم 2، وتمت إعادته دون أن نحصل على شئ فى المقابل".

واستضافت مدينة جنيف السويسرية أمس الأربعاء، أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولى الأخير منصب الرئيس الأمريكى.