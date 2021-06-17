بعد عام من الإغلاق.. إسبانيا تعيد فتح الملاهى الليلية

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "اتينينا 3" الإسبانية، فأن هذا القرار جاء وفقا لقيود زمنية معينة، وذلك حتى يتم تطعيم 70% من السكان، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات وافقت عليها بالفعل وزارة الصحة ولكن بشروط وهى:
- سيتم السماح بافتتاح المبنى عندما تكون المنطقة خارج مستويات المخاطر أو عند مستوى التنبيه.
- يتم استهلاك المشروبات والطعام ، سواء فى الداخل أو الخارج، بالجلوس على الطاولات وعلى مسافة 1.5 متر بين الكراسى على كل طاولة.
- لن يتم تجاوز السعة الداخلية البالغة 50%.
- فى الخارج، يمكن شغل جميع الطاولات طالما تم استيفاء المسافات بين الجداول نفسها.
- سيكون الحد الأقصى للطاولات هو 6 أشخاص فى الداخل و 10 فى الهواء الطلق.
- سيكون وقت الإغلاق بحد أقصى 2:00 صباحًا، ويمتد بحد أقصى 3:00 صباحًا.
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