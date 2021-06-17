بعد عام من الإغلاق.. إسبانيا تعيد فتح الملاهى الليلية

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "اتينينا 3" الإسبانية، فأن هذا القرار جاء وفقا لقيود زمنية معينة، وذلك حتى يتم تطعيم 70% من السكان، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات وافقت عليها بالفعل وزارة الصحة ولكن بشروط وهى:

- سيتم السماح بافتتاح المبنى عندما تكون المنطقة خارج مستويات المخاطر أو عند مستوى التنبيه.

- يتم استهلاك المشروبات والطعام ، سواء فى الداخل أو الخارج، بالجلوس على الطاولات وعلى مسافة 1.5 متر بين الكراسى على كل طاولة.

- لن يتم تجاوز السعة الداخلية البالغة 50%.

- فى الخارج، يمكن شغل جميع الطاولات طالما تم استيفاء المسافات بين الجداول نفسها.

- سيكون الحد الأقصى للطاولات هو 6 أشخاص فى الداخل و 10 فى الهواء الطلق.

- سيكون وقت الإغلاق بحد أقصى 2:00 صباحًا، ويمتد بحد أقصى 3:00 صباحًا.