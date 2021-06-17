عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف موقعا لحزب الله فى القنيطرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم الخميس، نقطة استطلاع عسكرية يتردد إليها عناصر من "حزب الله" اللبنانى فى بلدة القحطانية بمحافظة القنيطرة جنوبى سوريا. وتتبع هذه النقطة لـ"اللواء 90" التابع لـ"الفيلق الأول" فى قوات النظام السورى، واستُهدفت من خلال دبابات "ميركافا" ما أدى إلى تدمير الموقع.

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