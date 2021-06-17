فيديو.. الجامعة العربية و«العربى للطفولة» يطلقان حملة «إنترنت آمن لأطفالنا»

جدة - نرمين السيد - تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع المجلس العربى للطفولة والتنمية حملة "حماية الأطفال فى مواقع التواصل الاجتماعى" تحت شعار: "إنترنت آمن لأطفالنا"، عبر المنصة الرقمية الموافق يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.





ويأتى إطلاق الحملة استنادا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فى دورته العادية الـ"39" بتاريخ 17/12/2019، والذى نص على: إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية الأطفال من مخاطر وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، وتنفيذا لتوصية لجنة الطفولة العربية فى دورتها "24" والتى عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2020.



وتهدف الحملة إلى توعية الأطفال والوالدين بالاستخدام الآمن والرشيد للإنترنت خصوصا فى مواقع التواصل الاجتماعى، وتفادى المخاطر التى يمكن أن تلحق بالأطفال وكيفية الإبلاغ فى حال وقوعها كبادرة إيجابية نحو تعزيز العمل الإبداعى العربى المشترك الموجه لحماية وتعزيز حقوق للأطفال.

تتضمن الحملة إنتاج فيديوهات - كارتون عالى الجودة - موجهة للأطفال بعنوان "ألف جيجا وجيجا"، وتقوم فكرة سلسلة الفيدوهات - المكونة من خمس حلقات - على إعادة محاكاة قصص الشخصيات الكارتونية العالمية المشهورة بحبكة من الإنترنت للتوعية بالأخطاء التى قد يرتكبها الطفل على الشبكة العنكبوتية والتى تؤثر بدورها فى أحداث القصة، ومن هذه الشخصيات جحا والسندباد وسندريلا وذات الرداء الأحمر.



وتأتى أهمية إطلاق الحملة لتوجيه رسائل توعوية للأطفال بهدف مواجهة التنمر الإلكترونى، والتحقق من الإشاعات وعدم الانسياق ورائها، والحفاظ على الخصوصية والبيانات الشخصية على الانترنت، وضرورة عدم إدمان الإنترنت خصوصا المواقع والألعاب المؤذية، مع ضرورة التصفح وفق إعدادات الحماية والأمان وتأمين الحسابات.



ويفتتح أعمال الفعالية معالى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس الدورة الحالية للجنة الطفولة العربية "المملكة الأردنية الهاشمية"، ورئيس لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال "جمهورية السودان"، والدكتور حسن البيلاوى أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية، ويشارك فى فعالية اطلاق الحملة الآليات الوطنية المعنية بالطفولة فى الدول العربية، وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية والوطنية ذات العلاقة، والخبراء والمتخصصين المعنيين بمجالات تنمية وفنون وثقافة الطفل والإعلام.