نتائج التحصيلي 1442 الفترة الأولي من خلال موقع قياس وتطبيق توكلنا

نتائج التحصيلي 1442، حيث تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية اليوم الخمس إعلان نتائج اختبارات التحصيلي الفترة الأولي 1442، ويتم الإعلان من خلال موقع المركز الوطني قياس برقم الهوية الوطنية، ومن خلال تطبيق توكلنا يتم إعلان نتائج التحصيلي، وتعتبر اختبارات التحصيلي هي الاختبارات التي تسبق دخول الجامعة في المملكة العربية السعودية للطلبه والطالبات، وهذا الاختبار يقيس مدى استيعاب الطلاب على ما تم دراسته في المرحلة الثانوية، والجامعات السعودية تضع نسبة القبول من خلا نسبة اختبار الثانوية العامه للطلاب.

نتائج التحصيلي 1442

يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442 من خلال الموقع الرسمي قياس، وهذا النوع من الاختبارات التي يسبق الجامعة كما وضحنا اعلي المقالة، والجامعات تعتمد على نسبة 50% على القدرات و 30% الثانوية و 20% لاختبارات التحصيلي، وتختلف في بعض الظروف على طلاب الأقسام الأدبية والعلمية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1442 من خلال موقع قياس بالتفصيل وهذا من اجل تسهيل عملية الاستعلام على الطلبة والطالبات في المملكة.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات التحصيلي

من خلال الموقع الإلكتروني لقياس يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج اختبارات التحصيلي من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا تقوم بالدخول على الملف الخاص بالطالب في موقع قياس.

بعدها تقوم باختيار أيقونة النتائج.

ثم بعدها تقوم بتحديد نوع الاختبار.

بعدها تقوم بالنقر على كلمة بحث.

معرفة نتائج التحصيلي من خلال موقع توكلنا

هيئة تقوم التعليم وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تتيح الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الأولي 1442، ويكون هذا من خلال موقع تطبيق توكلنا للهواتف الذكية، ويمكن لجميع الطلاب تحميل تطبيق توكلنا بسهولة من متجر تطبيقات الهواتف الذكية، وبعدها تحميل التطبيق يتم التسجيل لكل من لديه حساب في موقع ابشر، ولكل من ليس لديه حساب على ابشر يتم تعريف رقم جوال أي احد من المسجلين على نظام ابشر وبعدها يتم معرفة نتائج التحصيلي 1442.

الإعلان عن نتائج التحصيلي

ينتظر أولياء أمور الطلبة والطالبات موعد إعلان نتائج التحصيلي 1442، ويتم الإعلان عقب عملية التصحيح من اختبارات التحصيلي يتم الإعلان عن الاختبارات من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية، أو من خلال تطبيق توكلنا الإلكتروني,