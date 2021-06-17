لبنان.. احتجاجات رفضاً لمسيرة "الأعلام" الإسرائيلية بالقدس

دوت الخليج :- شارك العشرات، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر تابع لمنظمة الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، رفضاً لـ"مسيرة الأعلام" التي ينظمها مستوطنون إسرائيليون في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مراسل الأناضول أن ناشطين لبنانيين وفلسطينيين تجمعوا أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" في بيروت، وبمشاركة ممثلين عن أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات طالبت بـ"التمسك في الدفاع عن القدس وفلسطين"، واعتماد "خيار المقاومة ضد الاعتداءات الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته، شهدت معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان أجواء غضب واستنكار ضد الانتهاكات الإسرائيلية، تخللتها وقفات احتجاجية لإدانة "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في شوارع مدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت "مسيرة الأعلام" الاستفزازية من شارع "هنفيئيم" (الأنبياء) بالقدس الغربية بمشاركة نحو 5 آلاف مستوطن إلى باب العامود بالقدس الشرقية المحتلة.

وأدى المستوطنون ما تُعرف بـ"رقصة الأعلام"، في باحة باب العامود، ورددوا هتافات ضد العرب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واستمرت "رقصة الأعلام" لنحو الساعة، ثم توجه المستوطنون تجاه حائط البراق (يسميه الإسرائيليون المبكى)، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وكانت الفصائل الفلسطينية في لبنان دعت إلى إضراب عام الثلاثاء في المخيمات تماشيا مع قرار القيادة الفلسطينية إلى إعلان حالة النفير العام والتحرك استنكاراً للعدوان الاسرائيلي المستمر على المقدسات الفلسطينية.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق الأمم المتحدة، يتوزعون على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.

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