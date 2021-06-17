دوت الخليج -

تفاصيل جرائم العدو السعودي خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان السعودي، خرق هدنة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف على صعدة، فيما شن الطيران 25 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية. تفاصيل جرائم العدو السعودي خلال 24 ساعةواصلت قوى العدوان السعودي، خرق هدنة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف على صعدة، فيما شن الطيران 25 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 111 خرقاً بينها إلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة، وتحليق ست طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي . ونفذت قوى العدوان 11 خرقاً بقصف مدفعي و92 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأفاد المصدر بإصابة مواطن نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، وشن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف. وذكر أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، وست غارات على منطقتي الخنجر والظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بعشر غارات مديرية صرواح، وشن غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدو السعودي خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.