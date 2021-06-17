الكرملين يحذر من انضمام أوكرانيا إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن الكرملين أن القمة الروسية-الأمريكية فى جنيف كشفت عن استحالة تقريب وجهات نظر الدولتين إزاء التطورات فى بيلاروس، محذرا من أن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يشكل خطا أحمر لموسكو.





ولفت إلى أن موسكو حذرت منذ البداية من أى توقعات مرتفعة من لقاء القمة بين بوتين وبايدن، مضيفا: "لكن الآن نستطيع القول، اعتمادا بالدرجة الأولى على تقديرات الرئيس نفسه، أن القمة كانت إيجابية بقدر أكبر". واستضافت مدينة جنيف السويسرية الأربعاء، أول قمة بين بوتين وبايدن منذ تولى الأخير منصب الرئيس الأمريكى.

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