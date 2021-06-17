نائبة بايدن تعلق على أعداد وفيات كورونا: خسارة هائلة فى بلادنا

جدة - نرمين السيد - أعربت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن حزنها العميق بسبب تخطى وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الامريكية رقم الـ 600 ألف وفاة، مؤكدة أن هذه الخسائر تضرب جميع الولايات الامريكية.





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