الكرملين: بوتين يقيم قمة جنيف بشكل إيجابى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس "لقد كان أمس الأربعاء، مرهقا للغاية خاصة بالنسبة للرئيس بوتين، حيث كان لا بد من القيام بالكثير من الأعمال، وقد سبق ذلك إعداد طويل، ونعلم أنه ليس فقط من الجانب الروسي، ولكن أيضا من الجانب الأمريكى".

وتابع "حذرنا منذ البداية من المبالغة فى التوقعات فيما يتعلق بهذه القمة، ولكن يمكننا الآن القول، بناء على تقييم الرئيس بوتين، إن القمة تمت بإيجابية".

وكان بيسكوف أعلن أمس أن المحادثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن فى قمة جنيف سارت تقريبا كما كان متوقعًا من الجانب الروسى، قائلا "إن المحادثات سارت كما هو متوقع تقريبا، ولكنها ستعتمد بدرجة أكبر على الاستمرارية".