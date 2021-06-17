مفعل الآن رابط نتائج السانكيام 2021 نتائج شهادة التعليم الابتدائي عبر cinq.onec.dz برقم التسجيل

رابط نتائج السانكيام 2021 نتائج الشهادة الابتدائية برقم التسجيل، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد نتائج السانكيام 2021، حيث لا حديث يعلو عن متى تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية، الكل في حالة ترقب وانتظار وقلق، مع قرب إعلان نتيجة السانكيام 2021، فقد انتهت الامتحانات 07\06\2021، ومنذ هذا الوقت والكل يسأل عن موقع نتائج الشهادة الابتدائية 2021، فقد تمت عملية تصحيح أوراق الإجابات وعملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لا يبقى إلا اعتماد النتيجة من قبل المسؤولين، ثم رفع النتيجة على موقع cinq.onec.dz، لذلك سوف نتطرق في هذا المقال عن كل ما يخص إعلان النتيجة، ونجيب على كافة الأسئلة التي تدور في أذهانكم، وذلك عبر هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.رابط نتائج السانكيام الشهادة الابتدائية 2021
يستطيع الطلاب معرفة نتائجهم من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك بطريقة بسيطة دون تعقيد وبرقم التسجيل، وكذلك يستطيع الطالب أو الطالبة معرفة النتائج عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ، وفيما يلي نستعرض معكم طريقة معرفة النتيجة وما هي الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة.آلية استخراج النتيجة من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات
- الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- كتابة رقم التسجيل في الخانة المخصصة لذلك، والرقم موجود على ورقة الاستدعاء الخاصة بالامتحان.
- كتابة الرقم السري بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
صرح مدير التربية للجزائر شرق، أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة، وسيتم رفع النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا التصريح أسعد الملايين من التلاميذ وأولياء الأمور، حيث أن الكل في ترقب مستمر بسبب ظهور النتيجة، وكانت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، قد أجرت الامتحانات في ظروف استثنائية، بسبب فيروس كورونا المستجد، ونجحت بالخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، وأنهت كذلك عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، ولا يتبقى إلا اعتمادها ورفعها على الموقع، والمتوقع لها أن تظهر غداً السبت أو بعد غد على أقصى تقدير.متى تظهر النتيجة على رابط نتائج السانكيام 2021
تم الانتهاء من التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في أكثر من 95% من اللجان، في مختلف ولايات الجزائر، لذلك من المتوقع أن تعلن نتائج الشهادة الابتدائية، في الأيام القليلة القادمة، لذلك نحن في موقع “ثقفني” نتابع باهتمام بالغ موعد إعلان نتائج السانكيام 2021، وعند ورود أي جديد يخص النتيجة سنوافيكم بها في الحال.خطوات استخراج النتيجة من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ
- الدخول على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- الضغط على زر “تسجيل الدخول” في حالة وجود حساب لولي الأمر على الموقع.
- الضغط على أيقونة “كشف النقاط”.
- تحديد المرحلة التعليمية.
- تحديد الفصل الدراسي.
- تسجيل كافة البيانات الخاصة بالتلميذ بطريقة صحيحة ودون أخطاء.
- الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
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رابط نتائج السانكيام 2021 نتائج الشهادة الابتدائية برقم التسجيل، ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد نتائج السانكيام 2021، حيث لا حديث يعلو عن متى تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية، الكل في حالة ترقب وانتظار وقلق، مع قرب إعلان نتيجة السانكيام 2021، فقد انتهت الامتحانات 07\06\2021، ومنذ هذا الوقت والكل يسأل عن موقع نتائج الشهادة الابتدائية 2021، فقد تمت عملية تصحيح أوراق الإجابات وعملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لا يبقى إلا اعتماد النتيجة من قبل المسؤولين، ثم رفع النتيجة على موقع cinq.onec.dz، لذلك سوف نتطرق في هذا المقال عن كل ما يخص إعلان النتيجة، ونجيب على كافة الأسئلة التي تدور في أذهانكم، وذلك عبر هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز.رابط نتائج السانكيام الشهادة الابتدائية 2021
يستطيع الطلاب معرفة نتائجهم من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك بطريقة بسيطة دون تعقيد وبرقم التسجيل، وكذلك يستطيع الطالب أو الطالبة معرفة النتائج عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ، وفيما يلي نستعرض معكم طريقة معرفة النتيجة وما هي الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة.آلية استخراج النتيجة من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات
- الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- كتابة رقم التسجيل في الخانة المخصصة لذلك، والرقم موجود على ورقة الاستدعاء الخاصة بالامتحان.
- كتابة الرقم السري بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
صرح مدير التربية للجزائر شرق، أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة، وسيتم رفع النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا التصريح أسعد الملايين من التلاميذ وأولياء الأمور، حيث أن الكل في ترقب مستمر بسبب ظهور النتيجة، وكانت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، قد أجرت الامتحانات في ظروف استثنائية، بسبب فيروس كورونا المستجد، ونجحت بالخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، وأنهت كذلك عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، ولا يتبقى إلا اعتمادها ورفعها على الموقع، والمتوقع لها أن تظهر غداً السبت أو بعد غد على أقصى تقدير.متى تظهر النتيجة على رابط نتائج السانكيام 2021
تم الانتهاء من التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في أكثر من 95% من اللجان، في مختلف ولايات الجزائر، لذلك من المتوقع أن تعلن نتائج الشهادة الابتدائية، في الأيام القليلة القادمة، لذلك نحن في موقع “ثقفني” نتابع باهتمام بالغ موعد إعلان نتائج السانكيام 2021، وعند ورود أي جديد يخص النتيجة سنوافيكم بها في الحال.خطوات استخراج النتيجة من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ
- الدخول على رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- الضغط على زر “تسجيل الدخول” في حالة وجود حساب لولي الأمر على الموقع.
- الضغط على أيقونة “كشف النقاط”.
- تحديد المرحلة التعليمية.
- تحديد الفصل الدراسي.
- تسجيل كافة البيانات الخاصة بالتلميذ بطريقة صحيحة ودون أخطاء.
- الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
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