” cinq.onez.dz” نتائج السانكيام الجزائر 2021 رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

لقد كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالكشف عن كل ما يخص نتائج التعليم الابتدائي والتي سيكون الإعلان عنها من خلال الموقع الخاص بطلاب السانكيام، وفي هذا الوقت تم التصريح للتنبيه لأولياء الأمور والطلاب إلى ضرورة البحث والانتظار لنتيجة السانكيام التي سيتم إعلانها بشكل إلكتروني، ويمكن أن تبحث عنها بواسطة الموقع الرسمي أو عن طريق الهاتف وعبر أي جهاز كمبيوتر يتصل به الإنترنت، وهذا النظام للحفاظ على سلامة الطلبة وحمايتهم من التكدس في المدارس ففضلت الدولة أن تكون نتائج السانكيام عبر الإنترنت.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ستكون النتيجة فور الإعلان عن ظهورها متواجدة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الإلكتروني وهو الموقع الوحيد الرسمي حتى تبحث فيه عن نتيجة السانكيام لعام 2021، وسيكون إعلان النتيجة قريبا وتفصلنا عنها أيام قليلة حيث أقصى ميعاد قد تظهر فيه هو يوم 20 جوان وحتى تجدها بسهولة يمكنك الآن التسجيل على موقع الديوان الوطني عن طريق بعض الخطوات البسيطة التالية:

أولا عليك القيام بالبحث عن الموقع أو الذهاب إليه مباشرة عن طريق الموقع الرسمي.

ثانيا عليك القيام بكتابة رقم التسجيل الذي يكون خاص بالطالب فقط.

تقوم باختيار عنوانك بالتفصيل وفي أي ولاية تسكن.

وعند نقرك على زر إظهار النتيجة ستظهر لك النتيجة خلال ثواني قليلة.

وهناك عدد هائل من الطلاب ينتظرون بتوتر وقلق شديدان النتيجة فينتظرها حوالي 853 ألف طالب وستعلن الوزارة عن موعد ظهورها غدا أو بعد يومين.

نتائج السانكيام

حتي الان كما ذكرنا لم يتم الاعلان عن موعد محدد للنتيجة فقط اعلنوا ان اقصي فترة ستكون يوم 20 جوان،وقد تم الاعلان ان عند الانتهاء من عملية التصحيح والانتهاء من المراجعة سوف تظهر النتيجة دون أي تأخير.