الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم العداد او الحساب القديم، وفرت المملكة العربية السعودية لمواطنيها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم العداد أو الحساب القديم الكترونياً وذلك من دون الاضطرار للذهاب لفروع شركة الكهرباء في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد جراء انتشار الفيروس المستجد بالبلاد كما وقد وفرت الشركة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الالكتروني حيث تُمكين العملاء من دفع فواتير الكهرباء الغير مسددة بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يتمكن عملاء شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الفواتير من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء بالسعودية من خلال الرابط التالي https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/home.aspx

اختيار زر خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الحساب والبريد الإلكتروني.

الضغط على زر تسجيل الطلب.

كما أن هناك طريقة أخرى للاستعلام عن فواتير الكهرباء وهي :

الدخول على موقع الشركة من الرابط السابق.

النقر على زر خدمة الفواتير الإلكترونية.

كتابة رقم العداد الخاصة بك.

النقر على زر عرض الفواتير والانتظار قليلاً.

فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن الفاتورة من رقم الحساب من خلال زيارة موقع شركة الكهرباء السعودية.

اختيار أيقونة حسابي وادخال رقم الحساب الخاص بالعداد و الرمز المرئي.

النقر على زر العرض لتحصل على القراءة الفعلية لاستهلاك الكهرباء.

برقم السجل المدني يتمكن العملاء من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تسجيل الدخول على موقع الشركة الرسمي والانتقال للصفحة الرئيسية ومنها اختيار زر خدمة الفواتير لاختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة برقم السجل المدني وكتابة كل من السجل المدني ورمز التحقق المرئي وفي النهاية النقر على زر اظهار الفواتير.

كما يتمكن المواطنين من معرفة قيمة الاستهلاك بشكل شهري الكترونياً من خلال رقم العداد وهي تساعد العملاء على مراقبة الاستهلاك الخاص بهم ومن ثم معرفة قيمة الفاتورة برقم العداد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء واختيار خدمات المشتركين لاختيار خدمة استعراض الفاتورة ومن ثمّ عليك إدخال رقم الحساب والنقر على عرض فاتورة الكهرباء لتظهر كافة المعلومات الخاصة بالفاتورة الغير مسددة.