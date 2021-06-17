نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021 خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ “كشف النقاط”

نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، ينتظر الألاف من الطلاب وأولياء الأمور الآن في حالة من القلق والتوتر موعد استخراج كشف نقاط نتائج المرحلة الابتدائية ” السانكيام” للفصل الدراسي الثاني الذي انتهى الطلاب من أدائه منذ فترة، وقد أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ، بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برفع النتائج إلكترونيا.نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021
ازداد البحث من قبل اولياء الأمور عن نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، والتي من المنتظر إعلانها خلال أيام قليلة، وفقاً لما صرحت به مصادر مسؤولة في وزارة التربية الوطنية، حيث خصصت موقع فضاء أولياء التلاميذ لرفع نتائج الطلاب عليه ليسهل على أولياء الامور معرفة معدلات أبناءهم بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت، وذلك للحفاظ على سلامتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي سياق متصل أكدت المصادر في وزارة التربية الوطنية بالجزائر ارتفاع نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الابتدائية مقارنة بالعام الماضي، وقد أشارت الوزارة من قبل إلى تطبيقها بعض الأساليب العلمية الحديثة هذا العام، كان من بينها تطبيق منظومة التعليم عن بعد بإطلاق عدة منصات تعليمية سهلت كثيرا على الطلاب والمعلمين عملية التواصل لاستكمال المسيرة التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا.رابط نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021
أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، وقد نوهت على أولياء الأمور بضرورة التسجيل في الموقع حتى يتمكنوا من استخراج كشف نقاط الطلاب فور الاعلان عن ظهورها، ويتضمن التسجيل بعض الخطوات البسيطة، نوضحها لكم في التالي:
- اولا زيارة رابط فضاء أولياء التلاميذ.
- إدخال البريد الالكتروني واسم المستخدم.
- تحديد كلمة المرور.
- الضغط على تسجيل، ومن ثم حفظ البيانات.
الوسوم
نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، ينتظر الألاف من الطلاب وأولياء الأمور الآن في حالة من القلق والتوتر موعد استخراج كشف نقاط نتائج المرحلة الابتدائية ” السانكيام” للفصل الدراسي الثاني الذي انتهى الطلاب من أدائه منذ فترة، وقد أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ، بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برفع النتائج إلكترونيا.نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021
ازداد البحث من قبل اولياء الأمور عن نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، والتي من المنتظر إعلانها خلال أيام قليلة، وفقاً لما صرحت به مصادر مسؤولة في وزارة التربية الوطنية، حيث خصصت موقع فضاء أولياء التلاميذ لرفع نتائج الطلاب عليه ليسهل على أولياء الامور معرفة معدلات أبناءهم بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت، وذلك للحفاظ على سلامتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي سياق متصل أكدت المصادر في وزارة التربية الوطنية بالجزائر ارتفاع نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الابتدائية مقارنة بالعام الماضي، وقد أشارت الوزارة من قبل إلى تطبيقها بعض الأساليب العلمية الحديثة هذا العام، كان من بينها تطبيق منظومة التعليم عن بعد بإطلاق عدة منصات تعليمية سهلت كثيرا على الطلاب والمعلمين عملية التواصل لاستكمال المسيرة التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا.رابط نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021
أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، وقد نوهت على أولياء الأمور بضرورة التسجيل في الموقع حتى يتمكنوا من استخراج كشف نقاط الطلاب فور الاعلان عن ظهورها، ويتضمن التسجيل بعض الخطوات البسيطة، نوضحها لكم في التالي:
- اولا زيارة رابط فضاء أولياء التلاميذ.
- إدخال البريد الالكتروني واسم المستخدم.
- تحديد كلمة المرور.
- الضغط على تسجيل، ومن ثم حفظ البيانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021 خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ “كشف النقاط” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.