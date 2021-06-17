نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021 خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ “كشف النقاط”

نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، ينتظر الألاف من الطلاب وأولياء الأمور الآن في حالة من القلق والتوتر موعد استخراج كشف نقاط نتائج المرحلة الابتدائية ” السانكيام” للفصل الدراسي الثاني الذي انتهى الطلاب من أدائه منذ فترة، وقد أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ، بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برفع النتائج إلكترونيا.

نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021

ازداد البحث من قبل اولياء الأمور عن نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، والتي من المنتظر إعلانها خلال أيام قليلة، وفقاً لما صرحت به مصادر مسؤولة في وزارة التربية الوطنية، حيث خصصت موقع فضاء أولياء التلاميذ لرفع نتائج الطلاب عليه ليسهل على أولياء الامور معرفة معدلات أبناءهم بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت، وذلك للحفاظ على سلامتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي سياق متصل أكدت المصادر في وزارة التربية الوطنية بالجزائر ارتفاع نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الابتدائية مقارنة بالعام الماضي، وقد أشارت الوزارة من قبل إلى تطبيقها بعض الأساليب العلمية الحديثة هذا العام، كان من بينها تطبيق منظومة التعليم عن بعد بإطلاق عدة منصات تعليمية سهلت كثيرا على الطلاب والمعلمين عملية التواصل لاستكمال المسيرة التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا.

رابط نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021

أطلقت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موقع فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على نتائج التعليم الابتدائي الفصل الثاني 2021، وقد نوهت على أولياء الأمور بضرورة التسجيل في الموقع حتى يتمكنوا من استخراج كشف نقاط الطلاب فور الاعلان عن ظهورها، ويتضمن التسجيل بعض الخطوات البسيطة، نوضحها لكم في التالي: