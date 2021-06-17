عبر طائرة ملكية.. "طفلة الرصاصة الطائشة" تصل الأردن للعلاج

وصلت، يوم الأ{بعاء، الطفلة اللبنانية سهيلة الكسار، ابنة الثمانية أعوام، والتي أصيبت قبل 15 يوما برصاصة طائشة في عمودها الفقري أمام منزلها في بلدة العكارية ببنين شمالي لبنان، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، عبر طائرة ملكية خاصة أرسلها الملك عبد الله الثاني لنقلها، بمبادرة إنسانية أضاءت بصيص أمل في عتمة لبنان الحالكة.

وبعد أن ناشد أهل سهيلة الكسار المعنيين في لبنان بمساعدتهم عبر وسائل إعلام محلية، جاءت يد العون من الخارج، إذ تعذر إيجاد سرير لها في مستشفيات العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، لإجراء العلاج المناسب ومحاولة استعادة قدرة الطفلة على المشي.

عم الطفلة، زاهر الكسار، أوضح في اتصال مع موقع "دوت الخليج"، أنها أصيبت برصاصة طائشة مجهولة المصدر في عمودها الفقري، في وضح النهار، حين كانت تشتري أشياء من متجر قريب لمنزلها، فسقطت أرضا، وتم نقلها إلى مستشفى النيني في عاصمة الشمال، طرابلس.

وأشار إلى أنه تم في المستشفى استئصال الرصاصة، إلا أن منطقة الإصابة في العمود الفقري في غاية الحساسية، وهي بحاجة إلى عناية دقيقة في مستشفيات العاصمة بيروت، التي لم تتمكن من استقبالها بسبب الانهيار الذي يعانيه القطاع الصحي في لبنان، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف: "كانت الصدمة كبيرة، والجراحة يجب أن تكون في أسرع وقت لإنقاذ الطفلة، فكانت فكرة المناشدة للمسؤولين اللبنانيين أو للمغتربين اللبنانيين في الخارج عبر شاشات الإعلام".

وتابع: "بعد دقائق معدودة من المناشدة، وصلني اتصال من سفير المملكة العربية السعودية في بيروت، وليد بخاري، الذي وضع نفسه بالتصرف، وشكرناه على الاهتمام، إلا أن مستشفيات العاصمة بقيت موصدة في وجهنا، وانقطاع البنزين شل حركتنا".

واستطرد بالقول: "تلقيت بعدها اتصالا من سفيرة لبنان المستقيلة في الأردن، تريسي شمعون، وطلبت مني تجهيز أوراق ومستندات الطفلة للسفر".

من جانبها، قالت السفيرة شمعون في اتصال مع موقع "دوت الخليج"، إنها "بعد معاينة حالة الطفلة تواصلت مع الديوان الملكي الأردني، وأعلمت الملك عبد الله بن الحسين بظروف إصابتها وحال أسرتها، فقرر نقلها إلى الأردن".

وأضافت: "وصلت صباح اليوم طائرة ملكية خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ونقلت الطفلة ووالديها إلى العاصمة الأردنية عمان، وكنت برفقتها في صالة الشرف في المطار مع ممثل عن السفارة الأردنية في بيروت، وممثل عن قائد الجيش، بعد تواصلي مع قيادة الجيش اللبناني التي سهلت المهمة".

ونوهت شمعون إلى "محبة الملك الأردني للبنان، والذي أعرب لها عن استعداده الكامل لمساعدة الطفلة اللبنانية"، مضيفة: "قد يكون هذا الخبر مفرحا اليوم بين سلسلة من الأخبار الموجعة التي تلف وطننا لبنان".

وعلم موقع "دوت الخليج"، أنه كان في استقبال الطفلة الكسار وذويها في مطار الأردن، ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كما زارها الطبيب الخاص للملك. ويُتوقع أن يبدأ العلاج منذ لحظة الوصول.