روسيا عن انضمام أوكرانيا للناتو: "هذا خط أحمر"

علق الكرملين الروسي، الخميس، على الحديث الدائر عن أن أوكرانيا ربما تُمنح يوما ما خطة عمل لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرا أن هذا الأمر سيكون "خطا أحمر" بالنسبة لموسكو.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، الاثنين، إنه يريد "نعم أو لا واضحة" من الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن حصول أوكرانيا على خطة عمل للانضمام لحلف شمال الأطلسي.
من جانبه، قال بايدن إنه "لا بد لأوكرانيا أن تستأصل الفساد وتفي بمعايير أخرى، قبل أن يتسنى لها الانضمام"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لإذاعة محلية: "نتابع هذا الأمر عن كثب شديد.. وهو حقا خط أحمر بالنسبة لنا".
كما أعرب عن قلقه، بالقول: "بالطبع هذا (مسألة خطة لأوكرانيا لنيل عضوية الحلف) يثير مخاوفنا".
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إجراء الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتن، محادثات في جنيف. وقال بيسكوف إن القمة كانت "إيجابية في المجمل".
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