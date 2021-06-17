استشهاد فلسطينى وإصابة 4 آخرين على يد قوات الاحتلال بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشهيد كان قد أصيب أمس، بجروح وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.
وتشهد البلدة احتجاجات يومية على إقامة بؤرة استيطانية فى منطقة جبل صبيح وهذا هو رابع فلسطينى يُستشهد فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى خلال ثلاثة أسابيع.
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