بريطانيا تبحث رفع قيود السفر عن الحاصلين على جرعتى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال: "نحاول التحرك بحذر وبشكل تدريجى فى الاتجاه الصحيح، لذا لن أكتب أى شيء فى هذه المرحلة"، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت إعطاء 72.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى بريطانيا، حتى الآن.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات فى بريطانيا بلغ 4.61 ملايين، بينها 128.190 وفاة.