إجمالى إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 177 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى العالم ارتفع إلى 177 مليونا و48 ألفا و31 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و833 ألفا و183 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 33 مليونا و498 ألفا و511 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 600 ألف و680 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتى بلغت 29 مليونا و700 ألف و313 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 381 ألفا و903 حالات.