جوتيريش يدعو إلى احترام وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "فيما يتعلق بالتصعيد الأخير فى الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، فإن الأمين العام يود أن يرى أنه قد تم الحفاظ على وقف الأعمال العدائية، وترسيخه، من أجل إعطاء مساحة للأطراف ذات الصلة لوضع ترتيبات لاستقرار الوضع".

وأشار فرحان حق إلى أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، تور وينسلاند، يواصل انخراطه الدبلوماسى مع جميع الأطراف باتجاه تحقيق هذا الهدف.

وذكر المركز الإعلامى للمنظمة، أن تقارير إخبارية أشارت إلى قصف طائرات إسرائيلية أمس الأربعاء، مواقع فى قطاع غزة، قالت إنها رد على إطلاق "بالونات حارقة" من غزة باتجاه إسرائيل، حيث شهدت مدينة القدس توترا خلال تنظيم ما يُسمى بمسيرة الأعلام التى شارك بها مئات اليمينيين فى القدس الشرقية، فى خطوة اعتبرها الفلسطينيون استفزازية.

وقد ساهم التوتر والعنف فى مدينة القدس الشهر الماضى بتصعيد الأوضاع بين قطاع غزة وإسرائيل مما أشعل فتيل أزمة استمرت 11 يوما، قبل إعلان التوصل إلى هدنة بين الطرفين.