كشف النقاط للفصل الثاني 2021 عبر tharwa.education.gov.dz “فضاء اولياء التلاميذ”

كشف النقاط للفصل الثاني 2021، مازالت عمليات البحث تتوالى حول معرفة موعد كشف النقاط للفصل الثاني 2021، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أنه جاري الآن الانتهاء تماماً من عمليات تجهيز درجات ورصد درجات الطلاب، وأنه جاري الآن نشر معدلات التلاميذ عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ لجميع المراحل الدراسية المختلفة في دولة الجزائر، وهو الموقع الذي تم إطلاقه مؤخرا لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على نتائج ودرجات الاختبارات بشكل إلكتروني، هذا وسوف نرصد لكم خلال الفقرات التالية كافة التفاصيل الخاصةة بالاستعلام عن النتائج تابعو.

كشف النقاط للفصل الثاني 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد كشف النقاط للفصل الثاني 2021، وقد اتاحت وزارة التربية الوطنية إمكانية كشف النقاط بشكل إلكتروني من المنزل عبر شبكة الأنترنت عبر موقع فضاء ولي التلميذ، وكان ذلك ضمن مجهوداتها هذا العام حرصا وحفاظا على سلامة جميع الطلاب وأولياء الأمور، وقد صرحت مصادر مسئولة بوزارة التربية الوطنية بأن نسبة نجاح الطلاب جاءت مرتفعة هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بنتائج العام الماضي، وقد نسب ذلك إلى سعي الوزارة المستمر في تطوير العملية التعليمية و إدخال بعض الأساليب التعليمية الحديثة.

كشف النقاط للفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

يمكن لأولياء أمور التلاميذ الآن استخراج كشف النقاط للفصل الثاني فور صدورها مباشرة، عند قيامهم بالتسجيل في موقع فضاء اولياء التلاميذ باتباع بعض الخطوات البسيطة، حيث حرصت وزارة التربية الوطنية على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الطالب وولي الأمر ليتم الحصول عليها بشكل الكتروني للمحافظة على سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، ونصحت الجميع بضرورة التسجيل فوراً عبر الموقع ليسهل معرفة معدلات التلاميذ هذا العام من خلاله فور الاعلان عن النتائج.