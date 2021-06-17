موقع tharwa.education.gov.dz نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 وخطوات الاستعلام عن النتائج خلال موقع فضاء الاولياء

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، تستعد الآن البوابة الإلكترونية لموقع الديوان الوطني للامتحانات في الجزائر لاستقبال كشف نقاط لطلاب وخاصة مرحلة التعليم الابتدائي أو السانكيام، حيث يمكن الاطلاع عليها في خلال أيام، وإليكم اهم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

يبحث الآلاف من أولياء الأمور في كافة ولايات الجزائر خلال هذه الأيام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، وعلى هذا الصدد صرح مدير التربية الدكتور نذير خنسوس، بأنه قد أنهت اللجنة المختصة بعمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب التعليم الابتدائي من مهمتها على خير، وأضاف أنه لم يبقى سوى إرسال النتائج إلى المركز الإعلامي المختص بنشرها إلكترونيا ليتم رفعها على موقع فضاء أولياء التلميذ، ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها في يوم 20 جوان 2021، وهذا هو الموعد المتوقع لظهورها.

رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

نحن الآن بصدد الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 بالجزائر، وقد صرحت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية الجزائرية، أنه بلغ عدد المترشحين لامتحان التعليم الابتدائي إلى حوالي 853 ألف مترشح ومترشحة، وقد أدى الطلاب امتحاناتهم وسط تطبيق احتياطات احترازية للحد من خطر فيروس كورونا، واستكمالاً لجهود الوزارة لحماية الطلاب فقد خصصت رابط فضاء التلاميذ ليمكن الاطلاع على النتائج من خلاله، كما خصصت موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لنفس الغرض، وناشدت الوزارة جميع أولياء الأمور بضرورة التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلميذ ليمكنهم معرفة النتيجة فور ظهورها.

أما عن خطوات الاستعلام عن النتائج فتتمثل فيما يلي:-

يدخل ولي الأمر على موقع فضاء اولياء التلاميذ من هنا للتوجة على الموقع مباشرةً خلال شبكة الانترنت.

للتوجة على الموقع مباشرةً خلال شبكة الانترنت. ثم يقوم بإدخال بيانات الطالب وتحديد الصف الدراسي.

ثم يضغط على عرض النتائج.

الالآف من الطلاب من جميع المراحل التعليمية في الجزائر يترقبون اعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2021، حيث تفصلنا ساعات قليلة جدا على موعد اعلان النتائج كما اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ومن خلال موقعنا ثقفني نتابع معكم كل ما هو جديد حول الاعلان عن النتائج، تابعونا لمعرفة تفاصيل النتائج فور ظهورها.

خلال الساعات القليلة الماضية اعلنت جهات مسؤلة بوزارة التربية الوطنية الجزائرية انه يتم الآن تجميع ورصد درجات الطلاب، ومن المقرر ان يتم خلال الساعات القليلة القادمة اعتماد النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لكلاً من مرحلة المتوسط والتعليم الابتدائي، وفور اعتماد النتائج سيتم رفعها مباشرةً على موقع فضاء اولياء التلاميذ التابع للوزارة.