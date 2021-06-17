موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات

موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، الكل في حالة ترقب وانتظار لظهور نتيجة السانكيام 2021، والتي من المتوقع لها أن يتم رفعها، على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلال الساعات القليلة القادمة، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة جداً هذه الأيام، عن رابط نتائج السانكيام 2021، وقد أنهت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، لذلك فالكل يترقب ظهور النتيجة ورفعها، وتشير المؤشرات الأولية حسب تصريح المسؤولين، عن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت القائمين على عملية الامتحانات.
فقد تم إجراء الامتحانات هذا العام في ظل جائحة عالمية مرعبة، وقامت وزارة التربية الوطنية بالتعامل مع هذه المشكلة بدرجة عالية من الكفاءة، حيث أنها قامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، وعقدت امتحان الشهادة الابتدائية في يوم واحد، وذلك لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أنها قامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية، للحد من الاختلاط والتزاحم، مثل موقع فضاء أولياء التلاميذ، وموقع فضاء الأساتذة، كما قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية للتعلم عن بعد.موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021
من المتوقع أن يتم رفع النتيجة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المتوقع رفعها غداً السبت أو الأحد على أقصى تقدير، فقد تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ولا يتبقى غير اعتمادها من قبل المسؤولين، ورفعها على الموقع، فقد أدى أكثر من 835 ألف طالب وطالبة الامتحانات، وينتظرون موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2021، ونحن هنا في موقع “ثقفني” المتميز نتابع باهتمام منقطع النظير، موعد إعلان النتيجة حتى نكون أول من يعلمكم بها، ولذلك عند ظهورها بشكل رسمي سنوافيكم بها في الحال.رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وآلية استخراج النتيجة
لكي يتمكن التلميذ أو ولي الأمر من معرفة النتيجة، يجب عليه اتخاذ بعض الخطوات البسيطة، والتي سوف نوافيكم بها فيما يلي:
- الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- كتابة رقم التسجيل الموجود في جواب الاستدعاء للامتحانات.
- كتابة الرقم السري الموجود أيضاً في جواب الاستدعاء في الأسفل.
- الإجابة على سؤال بسيط يتم طرحه.
- الضغط على أيقونة “إظهار النتيجة”.
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موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، الكل في حالة ترقب وانتظار لظهور نتيجة السانكيام 2021، والتي من المتوقع لها أن يتم رفعها، على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلال الساعات القليلة القادمة، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة جداً هذه الأيام، عن رابط نتائج السانكيام 2021، وقد أنهت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عملية التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، لذلك فالكل يترقب ظهور النتيجة ورفعها، وتشير المؤشرات الأولية حسب تصريح المسؤولين، عن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت القائمين على عملية الامتحانات.
فقد تم إجراء الامتحانات هذا العام في ظل جائحة عالمية مرعبة، وقامت وزارة التربية الوطنية بالتعامل مع هذه المشكلة بدرجة عالية من الكفاءة، حيث أنها قامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، وعقدت امتحان الشهادة الابتدائية في يوم واحد، وذلك لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أنها قامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية، للحد من الاختلاط والتزاحم، مثل موقع فضاء أولياء التلاميذ، وموقع فضاء الأساتذة، كما قامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية للتعلم عن بعد.موعد ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021
من المتوقع أن يتم رفع النتيجة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المتوقع رفعها غداً السبت أو الأحد على أقصى تقدير، فقد تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ولا يتبقى غير اعتمادها من قبل المسؤولين، ورفعها على الموقع، فقد أدى أكثر من 835 ألف طالب وطالبة الامتحانات، وينتظرون موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2021، ونحن هنا في موقع “ثقفني” المتميز نتابع باهتمام منقطع النظير، موعد إعلان النتيجة حتى نكون أول من يعلمكم بها، ولذلك عند ظهورها بشكل رسمي سنوافيكم بها في الحال.رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وآلية استخراج النتيجة
لكي يتمكن التلميذ أو ولي الأمر من معرفة النتيجة، يجب عليه اتخاذ بعض الخطوات البسيطة، والتي سوف نوافيكم بها فيما يلي:
- الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- كتابة رقم التسجيل الموجود في جواب الاستدعاء للامتحانات.
- كتابة الرقم السري الموجود أيضاً في جواب الاستدعاء في الأسفل.
- الإجابة على سؤال بسيط يتم طرحه.
- الضغط على أيقونة “إظهار النتيجة”.
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