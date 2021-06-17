الهند.. إصابات كورونا تحطم الأرقام القياسية

الهند.. إصابات كورونا تحطم الأرقام القياسيةسجلت الهند 67208 إصابات و2330 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق أحدث إحصائيات وزارة الصحة الهندية وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 29 مليونا و 700313 إصابة والوفيات إلى 381931 حالة.

ولا تزال الهند تحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث عدد الاصابات بعد الولايات المتحدة والثالث بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات.

وفي المانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى ثلاثة ملايين و718955 بعد تسجيل 1330 إصابة جديدة فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 90179 بعد تسجيل 105 حالات.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 19 إصابة جديدة بينها 15 لقادمين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 91511 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.