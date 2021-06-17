فلسطين تطالب المجتمع الدولى بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن إدانتها لجرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم وعن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين.





وحذرت من التعامل مع تلك الجرائم كأمور عابرة واعتيادية كونها تتكرر يوميًا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية، بوضع التحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضمن أولوياتها، كذا المجتمع الدولى والمنظمات والمجالس الحقوقية والإنسانية الأممية بعدم المرور عليها مرور الكرام وتوثيقها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولى لمحاسبة ومساءلة مرتكبى هذه الجرائم. ويحق للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أراض دول أعضاء فى "نظام روما الأساسى"، الذى تأسست بموجبه المحكمة.

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