عاجل.. مقتل شخص وإصابة آخر فى إطلاق نار بـ ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح فى إطلاق نار ببلدة إسبل كامب غربى ألمانيا.



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح فى إطلاق نار ببلدة إسبل كامب غربى ألمانيا. جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، دون ورود مزيد من التفاصيل.

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