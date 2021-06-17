روسيا تعلن توفير جرعة معززة من لقاح سبوتنيك لمواجهة دلتا المتحور

جدة - نرمين السيد - تعد سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، التى ظهرت لأول مرة فى الهند، الأكثر شيوعاً فى المملكة المتحدة فى الوقت الراهن، ويرتبط بها العديد من الأعراض الجانبية إضافة إلى الأعراض التقليدية التى ترافق الإصابة بسلالات كورونا السابقة. وتعتبر الحكومة البريطانية أن أهم أعراض فيروس كورونا هى السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

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