أردوغان: أبلغت بايدن بأن تركيا لن تغير موقفها بشأن صواريخ إس-400

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن في أول لقاء بينهما، بأن بلاده لن تغير موقفها إزاء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، والتي فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة جراءها.
وبدا بايدن وأردوغان متفائلين بعد محادثاتهما المباشرة، يوم الإثنين، على الرغم من أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي لم تعلنا عن أي تقدم كبير في خلافات، منها منظومة إس-400 وسوريا، وقضايا أخرى.
وفي حديثه للصحفيين على متن رحلة جوية من أذربيجان، قال أردوغان أيضا إن تركيا يمكن أن تتولى ”الكثير من المسؤوليات“ في أفغانستان بعد الانسحاب المقرر للولايات المتحدة وحلف الأطلسي هذا العام، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الأناضول، التي تديرها الدولة.
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