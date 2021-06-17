نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية والمستندات المطلوبة

نعرض لكم نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية والتي تقدم عليها الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، ومنذ أن تم الإعلان عنها وأصبحت هي الشغل الشاغل للكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى يمكن لهم الالتحاق بالدورة الخاصة بالحصول على بكالوريوس العلوم الأمنية ورقمها 65، وذلك بعد أن تم الإعلان عن الوظائف من خلال وزارة الداخلية السعودية، والتي منذ إعلانها شهدت إقبال كبير من المواطنين الراغبين في الالتحاق بها.

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية

ومن المعروف أنه تم الإعلان من خلال منصة أبشر توظيف عن إمكانية استعلام الطالب عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية، وذلك بالنسبة لمن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالقبول والتي تم الإعلان عنها بواسطة الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن النتائج الخاصة بالقبول المبدئي لكل المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية ورقمها 65، وسوف يتم استكمال باقي الإجراءات والاختبارات من أجل القبول النهائي في الوظائف التي تم إعلانها مؤخرا.

المستندات المطلوبة للقبول بكلية الملك فهد الأمنية

يجب على كل المقبولين إحضار عدد من المستندات عند المراجعة وهي كالتالي:

إحضار نسخة من نموذج التسجيل على منصة أبشر، ونسخة من طلب الالتحاق الأولي.

صورتين من شهادة الثانوية العامة.

في حال وجود سجل أكاديمي للطالب يتم إحضار صورة منه.

صورة من نتيجة القدرات العامة.

صورة بطاقة الهوية الوطنية.

10 صور شخصية مقاس 4*6.

وأعلنت الإدارة عن التعليمات الخاصة بالمراجعة، والتي لابد من الالتزام بها خلال المقابلات الشخصية حيث يجب على كل المقبولين الالتزام بموعد المراجعة وأخذ كل الاحتياطات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.